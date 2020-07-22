واشنطن تحذر كوريا الشمالية وغيرها من التدخل في الانتخابات الرئاسية

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حذرت المخابرات والسلطات العسكرية الأمريكية من أي تدخل خارجي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية تعتبر تهديدا محتملا في هذا الشأن.وخلال ندوة عبر الإنترنت مع قادة الجيش الأمريكي أول من أمس الاثنين، أشار "بول ناكاسوني" مدير وكالة الأمن القومي والقيادة السيبرانية الأمريكية، إلى روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، متهما إياها بالتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016.واتهم المسؤول الأمريكي الدول الأربع بأنها استغلت أنظمة سرية، وأعاقت الاتصالات، وشنت هجمات مدمرة على الانتخابات الأمريكية السابقة، وحذر من محاولات محتملة لتكرار مثل تلك الأنشطة.وقال إن الولايات المتحدة ستعمل ضد مثل هذه المحاولات من قبل خصومها، مشيرا إلى أن الهدف الأول حاليا بالنسبة لوكالة الأمن القومي والقيادة السيبرانية هو إجراء انتخابات آمنة وشرعية.