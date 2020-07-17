اتهام الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز كوريا بتوظيف عمال بشكل غير قانوني

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تم توجيه اتهام لخمسة من المديرين التنفيذيين في شركة جنرال موتورز كوريا، بمن في ذلك رئيسها التنفيذي، بانتهاك قانون محلي يهدف إلى حماية العمال المتعاقدين.وفي هذا السياق، قامت مكاتب النيابة العامة في كل من إنتشون، حيث يقع مقر الشركة، و"تشانغ وون" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، والتي تضم أحد مصانع التجميع، بتقديم لوائح الاتهام أمس الثلاثاء.ويشتبه في أن الرئيس التنفيذي للشركة "كاهر كاظم" وأربعة آخرين من المديرين التنفيذيين في جنرال موتورز كوريا، قد قاموا بتوظيف حوالي 1700 عامل بعقود عن طريق 24 مقاولا من الباطن، وإرسالهم إلى مواقع إنتاج السيارات الفعلية، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون.ويواجه المخالفون ما يصل إلى ثلاث سنوات سجنا أو دفع غرامة تبلغ 30 مليون وون.كما تم توجيه الاتهام إلى جميع المقاولين من الباطن باستثناء واحد فقط.وجاءت هذه الخطوة بعد عامين ونصف العام من قيام نقابة عمال جنرال موتورز كوريا بتوجيه اتهام جنائي ضد مديري الشركة بسبب ممارسات التوظيف.