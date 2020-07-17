إسبر يقول إنه لم تصدر أي أوامر بسحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية

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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه لم يُصدر أي أوامر بسحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية، لكنه ترك الباب مفتوحا لمثل هذه الخطوة في المستقبل.وأدلى إسبر بهذه التصريحات خلال ندوة استضافها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عبر الفيديو أمس الثلاثاء، عندما سئل عما جاء في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال من أن وزارة الدفاع، بنتاغون، قد قدمت للبيت الأبيض خيارات لتخفيض عدد القوات في كوريا الجنوبية، في شهر مارس الماضي.وقال الوزير الأمريكي إنه لم يُصدر أي أوامر بسحب القوات من شبه الجزيرة الكورية، لكن الولايات المتحدة ستستمر في النظر في إجراء تعديلات في قياداتها في كل مسارح العمليات للتأكد من أنها تقوم بتحسين قواتها.وأضاف إسبر أنه يريد الاستمرار في متابعة المزيد من "نشر القوة الدورانية" لأن ذلك يمنح الولايات المتحدة "مرونة استراتيجية أكبر" في الاستجابة للتحديات العالمية.وتعد هذه التصريحات هي أول تعليق من قبل وزير الدفاع الأمريكي على ما جاء في تقرير صحيفة وول ستريت جورنال.