البنتاغون تؤكد من جديد مراجعة وضع القوات على مستوى العالم

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستواصل المراجعة المستمرة لوضع قواتها على مستوى العالم، مؤكدة من جديد على تصريحات وزير الدفاع بأنه سينظر في إجراء تعديلات على عمليات نشر القوات في جميع أنحاء العالم.وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه لم يُصدر أي أوامر بسحب القوات من شبه الجزيرة الكورية، لكن الولايات المتحدة ستواصل النظر في "التعديلات" في كل القيادات في مسارح العمليات للتأكد من أنها تحسن قواتها.وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان للصحفيين في مؤتمر صحفي، عندما طُلب منه توضيح ملاحظات الوزير، إن تصريحات الوزير مارك إسبر بشأن كوريا كانت واضحة للغاية.وأوضح هوفمان أنها عملية مستمرة وأن الولايات المتحدة سوف تتخذ الخطوات في هذا الشأن بالاشتراك مع حلفائها، وأنه سيكون لدى واشنطن "توصيات" قد تقدمها في المستقبل.ومع ذلك، رفض المتحدث توضيح ما إذا كانت تلك المراجعة تعني تخفيض عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.