تأكيد 8 حالات إصابة بفيروس كورونا في وحدة عسكرية

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تم التأكد من أن ما لا يقل عن ثمانية جنود في إحدى الوحدات التابعة للجيش الكوري الجنوبي على خط الجبهة، مصابون بفيروس كورونا، وهو ما أثار مخاوف بشأن حدوث عدوى جماعية في الثكنات العسكرية.وصرح مصدر عسكري مسؤول اليوم الأربعاء بأنه تم اكتشاف إصابة جندييْن في وحدة عسكرية بمدينة بوتشون في مقاطعة كيونغ كي، أمس الثلاثاء، بعد ظهور أعراض حمى عليهما في اليوم السابق.ودفعت هاتان الحالتان الجيش إلى إجراء اختبار الفيروس على جميع أفراد الوحدة، حيث تم تأكيد ست إصابات إضافية حتى الآن بين أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بالجنديين المصابين أولا.ومن المحتمل أن يزيد عدد الإصابات بشكل أكبر حيث لم تظهر جميع نتائج الاختبارات حتى الآن.وكانت تلك هي المرة الأول التي يتفشى فيا فيروس كورونا في وحدات عسكرية منذ يوم 2 يوليو، مما رفع إجمالي عدد الإصابات بين العسكريين إلى 66.