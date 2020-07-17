البرلمان يبدأ استجواب الحكومة على مدار 3 أيام

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من المتوقع أن يتصارع المعسكران الحاكم والمعارض بشكل شرس حول القضايا الراهنة الرئيسية، وذلك خلال جلسات استجواب الحكومة التي بدأت اليوم وتستمر 3 أيام.ويجري البرلمان عملية استجواب الحكومة بدءا بالمجالات السياسة والدبلوماسية والتوحيد والأمن اليوم، ثم المجال الاقتصادي غدا، ثم مجالات التعليم والمجتمع والثقافة بعد الغد.ويتوقع ان أن يتركز الاستجواب اليوم على الاتهام الذي وجه ضد عمدة سيول الراحل "بارك وان سون" بالتحرش الجنسي، والصراعات بين وزيرة العدل "تشو مي إيه" والنائب العام "يون صوك يول"، وسياسة الحكومة تجاه كوريا الشمالية وغيرها.كما يتوقع أن يؤكد الحزب الديمقراطي الحاكم على أهمية إتمام الحكومة الحالية عمليات الإصلاح، بما في ذلك إصلاح النيابة العامة وإطلاق هيئة خاصة للتحقيق في قضايا فساد كبار الموظفين الحكوميين، وأن يطلب من الحكومة القيام بدور فعال في هذا الشأن.أما حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي فمن المتوقع أن يشن هجوما ضد الحزب الحاكم من خلال التركيز على إسراف وزيرة العدل في استخدام سلطاتها وعيوب الحكومة الحالية في تعزيز الأمن والسياسة تجاه كوريا الشمالية.