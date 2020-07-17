ثاني لقاء بين قائدي سام سونغ وهيون ديه

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التقى نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات بنائب رئيس شركة هيون ديه للسيارات أمس في معهد "نام يانغ" للبحث والتطوير التابع لشركة هيون ديه، في مدينة "هوا صونغ" بمقاطعة كيونغ كي، حيث تناقشا حول سبل التعاون في مجال النقل المستقبلي.تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه بعد الزيارة التي قام بها نائب رئيس شركة هيون ديه إلى مصنع "تشون آن" التابع لشركة سام سونغ إس دي آي في الشهر الماضي. وفي هذه المرة زار نائب رئيس شركة سام سونغ شركة هيون ديه من أجل مناقشة مختلف سبل التعاون في مجالات السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة والنقل الجوي الحضري.وتجول فريق من قادة الشركتين يضم نائبي رئيسي الشركتين في مواقع البحث والتطوير وقاموا بتجربة ركوب السيارات ذاتية القيادة والسيارات الهيدروكهربائية ثم تناولوا الغداء معا.وتركزت المناقشات على التعاون بين الشركتين في تقنية السيارات المستقبلية، بما فيها السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، حيث استمع قادة شركة سام سونغ إلى شروح حول المنتجات والتقنيات الجديدة في قطاع النمو الجديد المستقبلي لشركة هيون ديه إلى جانب تبادل الآراء في هذا الشأن.لكن اللقاء لم يشهد مناقشة نموذج تعاون فعلي.