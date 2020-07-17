وزارة الخارجية الكورية تستدعي السفير الإيراني

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استدعت الحكومة الكورية السفير الإيراني لدى سيول احتجاجا على تصريحات أدلى بها ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن إقامة دعوى قضائية ضد كوريا الجنوبية لدى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم يسدد الجانب الكوري قيمة ما استورده من النفط الإيراني.واستدعى "كو كيونغ سوك" مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكورية السفير الإيراني "سيد بادامتش شابستاري" إلى مقر وزارة الخارجية في سيول صباح أمس، حيث تأكد من صحة التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام وأعرب عن استياء كوريا منها.ومن ناحية أخرى، وصف الناطق باسم الخارجية الكورية "كيم إين تشول" تلك التصريحات بأنها "تثير الاستياء الشديد"، موضحا أن الجانب الإيراني طلب التفاهم وأكد على أن تلك التصريحات لا تعبر عن الموقف الرسمي للحكومة الإيرانية.وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سيد عباس موسوي" قد قال في مقابلة صحفية أجراها يوم 19 من هذا الشهر إنه إذا لم يتم سداد ثمن صادرات النفط إلى كوريا، الذي تم تجميده في بنوك كورية، فسوف يتم استدعاء السفير الكوري لدى طهران، وأنه إذا لم تتم تسوية هذه المسألة رغم ذلك فسوف تقوم بلاده برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الدولية.ويذكر أن المبلغ الذي يطالب به الجانب الإيراني يصل إلى سبعة مليارات دولار، وقد تم تجميدها في حسابين إيرانيين في مصرف "آي بي كيه" للشركات ومصرف "أوري"، في كوريا الجنوبية.وقد ظلت كوريا تستورد كميات من النفط الخفيف الإيراني منذ عام 2010، ويودع ثمنها في المصرفين، بينما كان الجانب الإيراني يستورد منتجات كورية باستخدم هذه الأموال.وقد التزم الجانبان بهذه الطريقة بسبب حظر التعاملات بالدولار مع إيران من قبل الولايات المتحدة. وفي ذلك الوقت وافق الجانب الأمريكي على هذه الطريقة إلا أنه تم تجميد الحسابين الإيرانيين بعد تعزيز الولايات المتحدة القيود على إيران في شهر سبتمبر من العام الماضي.