الحزب الحاكم يركز على مسألة نقل العاصمة الإدارية

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أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم عن نيته تنفيذ خطة "نقل العاصمة الإدارية " التي اقترحها "كيم تيه نيون" زعيم التكتل البرلماني التابع للحزب.وكان كيم قد اقترح أمس بدء مناقشة اجتماعية لتنفيذ تلك الخطة من خلال تكوين لجنة خاصة لاستكمال العاصمة الإدارية. وقال إن القرار المخالف للدستور الذي صدر في عام 2004 بشأن نقل العاصمة الإدارية يمكن أن يتغير، وأنه إذا وافق المعسكران الحاكم والمعارض على ذلك، فسوف يمكن إيجاد حلول.ومن ناحية أخرى، قال "بارك بيونغ صوك" رئيس البرلمان إن هذه مهمة يتوجب تنفيذها بالضرورة.من جانبه، انتقد حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي هذ التوجه، وقال إنه يستهدف تغيير الاهتمام من مسألة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات. لكنه أشار أيضا إلى أنه يفكر إيجابيا في مناقشة المسألة إذا كانت تخدم المزيد من تطوير مدينة "سيجونغ".أما حزب العدالة المعارض الصغير فقد أعرب عن موافقته على نقل العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه إذا كان للحزب الحاكم جادا في هذا الموضوع فسوف يتوجب عليه توضيح خطته التنفيذية أولا.