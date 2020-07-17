الحكومة الكورية تعيد النظر في علاج المصابين الأجانب بالمجان

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يدرس المكتب الرئاسي والحكومة الكورية تعديل القانون الحالي بحيث يتحمل الأجانب تكاليف العلاج عند غصابتهم بفيروس كورونا.ويذكر أنه يتم تقديم علاج مجاني للأجانب المصابين بفيروس كورونا في كوريا، لكن عدد المصابين الأجانب زاد بوتيرة سريعة مؤخرا، حيث بلغ عدد المصابين القادمين من الخارج منذ يوم السادس من هذا الشهر، أي خلال أسبوعين،381 شخصا، من بينهم 250 أجنبيا، بنسبة 65%.وتتحمل الحكومة الكورية حاليا جميع تكاليف الفحص والعلاج الخاصة بهؤلاء الأجانب لأن قانون الوقاية من الأوبئة ينص على أن تتحمل الحكومة تكاليف علاج المصابين الأجانب بالأوبئة.وتبلغ الميزانية التي خصصتها الحكومة الكورية لتكاليف علاج الفرد الواحد من المرضى الأجانب 7 ملايين و500 ألف وون، كما أنها تتحمل تكاليف العلاج حتى في حالة تجاوزه هذا المبلغ.ورغم أن أحكام منظمة الصحة العالمية تنص على تقييد طلب تكاليف العلاج من المرضى الأجانب، فإن القواعد ذات الصلة تختلف من دولة إلى أخرى.وطبقا لمسح أخير أجرته الحكومة الكورية على 21 دولة عبر سفاراتها، اتضح أن 8 دول فقط، بما في ذلك كوريا، تدعم جميع تكاليف الفحص والعلاج.وقال مسؤول في الحكومة إنه يمكن اتخاذ طريقة العلاج المسبق والدفع اللاحق أو تطبيق مبدأ التعامل بالمثل مع الدول المعنية من خلال حساب تكلفة علاج تلك الدول للمواطنين الكوريين بالمجان.ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي بهذه المسألة من خلال التشاور بين الحزب الحاكم والحكومة ومكتب الرئاسة.