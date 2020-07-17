أكثر من 100 ألف كوري يوافقون على التماس برلماني لإلغاء وزارة المرأة

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حصل التماس مقدم إلى البرلمان لإلغاء وزارة المرأة والأسرة على موافقة أكثر من 100 ألف مواطن كوري، ومن ثم تم التقدم به إلى اللجنة البرلمانية الدائمة المسؤولة عن هذا الموضوع.وصرحت مصادر برلمانية أمس بأن الالتماس الذي كشف عنه يوم 17 من هذا الشهر حصل على موافقة أكثر من 100 ألف مواطن صباح أمس، مما يشكّل التماسا رسميا من قبل الشعب، وبالتالي تم تقديمه إلى لجنة الإدارة والسلامة ولجنة المرأة والأسرة.وقال الملتمسون إن وزارة المرأة والأسرة لم تمارس سياسة المساواة بين الجنسين كما ينبغي بل أسرفت في ميزانياتها من خلال وضع نظم تحرض الكراهية ضد الرجال أو نظم تمييزية عسكية.كما ادعوا أن الوزارة لم تتعامل بصورة جيدة مع القضية الأخيرة لاتحاد العدالة والذاكرة والتعاطف، وحادث اتهام عمدة سيول الراحل "بارك وان صون" بالتحرش الجنسي، حيث لم تستطع حماية حقوق المرأة بشكل كاف.وبهذا من المتوقع أن تراجع اللجان البرلمانية المعنية هذا الالتماس، ولكن لا يتم تنفيذ محتوى الالتماس بالضرورة.