سيول تسعى إلى تحقيق زيارة الرئيس الصيني خلال هذا العام

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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إن الجهود مستمرة من أجل تحقيق زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الجنوبية خلال هذا العام.جاء ذلك ردّا على سؤال توجه به النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم يونغ هو" في جلسة استجواب برلمانية عُقِدت أمس الأربعاء، حيث قالت وزيرة الخارجية "كانغ" إن حكومة كوريا الجنوبية تسعى إلى إجراء الزيارة هذا العام.وكان من المتوقع أن يزور "شي" كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من هذا العام، قبل أن تؤدي عمليات الإغلاق والأزمات التي تسبب فيها وباء كورونا إلى تعطيل بعض الأحداث الدبلوماسية المقررة.وقالت الوزيرة إنه لم تتم مناقشة موعد محدد للزيارة بعد، مشيرة إلى الوباء الذي طالت مدته.وفيما يتعلق بهدف زيارة "شي" المرتقبة، قالت الوزيرة الكورية الجنوبية إنها ستكون ردا على زيارة الرئيس "مون جيه إين" إلى لصين في عام 2017، موضحة أنها ستحسن بالتأكيد علاقة المشاركة الاستراتيجية الثنائية بين البلدين.