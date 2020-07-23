وزير الدفاع الكوري يؤكد ضرورة التدريبات العسكرية مع الولايات المتحدة

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شدد وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" على الحاجة إلى التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة المقرر إجراؤها الشهر القادم.وفي حديثه خلال جلسة الاستجواب البرلمانية أمس الأربعاء، قال "جونغ" إن تلك التدريبات ضرورية لحماية الأمن القومي وضمان وضعية الدفاع المشترك.وأشار إلى أن الوضع الحالي لتفشي وباء كورونا يجعل من الصعب إجراء المناورات العسكرية المشتركة، لكنه أكد على أن البلدين الحليفين وضعا هذه العوامل في الاعتبار وهما ينسقان ويتعاونان بشكل وثيق لتحقيق أفضل نتيجة.وفي وقت سابق، قال المرشح لتولي منصب وزير التوحيد الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" إنه من الضروري تأجيل التدريبات القادمة للمساعدة على استئناف الحوار المتعثر مع كوريا الشمالية، لكنه قال إن تلك التصريحات تمثل رأيه الشخصي، وليس وجهة نظره كوزير محتمل.