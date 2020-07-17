ارتفاع عدد حالات كورونا بين العائدين من العراق إلى 45 حالة

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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين عمال البناء الكوريين الذين عادوا مؤخرا من العراق، إلى 45 حالة.ويقترب العدد الإجمالي للحالات التي أعلن عنها المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها من 50 شخصا، الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس لدى وصولهم من العراق الأسبوع الماضي. وقد عاد ما مجموعه 105 عمال على متن طائرة مستأجرة أول من أمس الثلاثاء، ووُضعوا في الحجر الصحي منذ ذلك الحين لإجراء فحوصات وتلقي العلاج.ووسط الزيادة الحادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق، تخطط حكومة كوريا الجنوبية لإرسال طائرتين أخريين اليوم الخميس، لإعادة حوالي 300 عامل كوري من هناك.وحتى أوائل هذا الشهر، تم إرسال حوالي 700 عامل من قبل أربع شركات بناء كورية جنوبية والشركات المتعاونة معها من الباطن للعمل في العراق.