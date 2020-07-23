محادثات بين السفير الأمريكي والسفير الصيني في سيول

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وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، التقى سفيرا البلدين في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء لمناقشة العلاقات الثنائية وبعض القضايا الأخرى.ووفقا للسفارتين الأمريكية والصينية في سيول، فقد أجرى السفيران "هاري هاريس" و"شينغ هاي مينغ" محادثات في مقر إقامة السفير الأمريكي في وسط سيول صباح أمس الأربعاء، واستمر الاجتماع حوالي ساعة.ونشر السفير الأمريكي على صفحته على موقع تويتر صورة تجمع بينه وبين السفير الصيني، قائلا إنه عقد "اجتماعا جيدا" معه، وأنهما ناقشا العلاقات المهمة بين الولايات المتحدة والصين.وصرح المتحدث باسم السفارة الأمريكية بأن "هاريس" قال إنه استمتع "بالنقاش المثمر" مع السفير الصيني حول مجموعة واسعة من القضايا الدبلوماسية.وفي بيان على موقع السفارة الصينية في سيول، قال "شينغ" إن التطور المستقر للعلاقات الصينية الأمريكية لا يخدم فقط المصالح الأساسية للصين والولايات المتحدة، بل هو الأمل المشترك للعالم كله.واشار السفير الصيني إلى أن بلاده "لا تعتزم أن تحل محل الولايات المتحدة أو تتجاوزها"، كما أعرب عن أمله في أن تحترم الولايات المتحدة "المصالح الأساسية" للصين والقرارات المستقلة التي يتخذها الشعب الصيني.