شركة جيجو للطيران تتخلى عن صفقة الاستحواذ على شركة إيستار

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قالت شركة "جيجو" للطيران التي تعد أكبر شركات الطيران الكورية منخفضة التكاليف، اليوم الخميس، إنها ستلغي صفقة الاستحواذ على شركة الطيران المنافسة "إيستار جيت"، وسط تفشي جائحة كورونا.وأعلنت شركة "جيجو" هذا القرار في ملف تنظيمي، موضحة أن شركة "إيستار" فشلت في الوفاء بالمتطلبات اللازمة لإبرام الصفقة.وأوضحت الشركة أنه على الرغم من جهود الوساطة التي بذلتها الحكومة واستعدادها لتقديم الدعم النشط، إلا أن الشكوك المحيطة بعملية الاستحواذ كانت أكبر من الدفع في اتجاه توقيع الاتفاق في ظل هذه الظروف.كما أشارت إلى المخاوف بشأن الخسائر المحتملة التي يمكن أن يتكبدها المساهمون والأطراف المعنية الأخرى.وكانت شركة "جيجو" للطيران قد وافقت في شهر مارس الماضي على شراء "إيستار جيت" في صفقة بقيمة 54 مليار وون، لكن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق في المحادثات بشأن مدفوعات الديون، وسط الخسائر الناجمة عن تفشي الوباء.