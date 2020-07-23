بيغون يؤكد أهمية تعاون واشنطن وبكين بشأن كوريا الشمالية

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قال نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة والصين يمكنهما مواصلة العمل معا بشأن كوريا الشمالية، على الرغم من تصاعد التوتر بين البلدين.وأدلى "بيغون" بهذا التصريح في شهادة مكتوبة قدمها إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قبل انعقاد جلسة استماع حول سياسات الولايات المتحدة بشأن الصين، أمس الأربعاء.وقال نائب الوزير إن برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية لكوريا الشمالية تقوض المصلحة الاستراتيجية المشتركة للدول في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وقال "بيغون"، الذي يتولى أيضا منصب كبير المبعوثين الأمريكيين لشؤون كوريا الشمالية، إنه بالنظر إلى أن هناك المزيد مما يمكن أن تفعله الصين لفرض العقوبات ومنع التهرب منها، فإن الولايات المتحدة ستواصل إشراكها في تحسين تنفيذها لعقوبات مجلس الأمن الدولي ضد بيونغ يانغ.لكنه أقر أيضا بأن الصين قلصت التجارة مع كوريا الشمالية، وبذلت جهودا لحث بيونغ يانغ على الانخراط مع الولايات المتحدة في "العملية الدبلوماسية لتحقيق السلام والازدهار لجميع المواطنين الذين يعيشون في شبه الجزيرة الكورية".