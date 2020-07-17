الصين تتعهد بإجراءات انتقامية بعد أمر إغلاق قنصلية هيوستن

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تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، حيث تعهدت بكين أمس الأربعاء باتخاذ إجراءات انتقامية بعد أن أمرت الولايات المتحدة فجأة بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" في مؤتمر صحفي يومي إنه تم إبلاغ الصين بإغلاق قنصليتها العامة في هيوستن بحلول يوم الجمعة.وندد المتحدث بالإجراء واصفا إياه بأنه "تصعيد غير مسبوق"، وحذر من أن الصين "سترد بإجراءات مضادة صارمة"، إذا لم تتراجع الولايات المتحدة عن هذا القرار.ووفقا لوكالة رويترز، تدرس الصين إغلاق القنصلية الأمريكية في ووهان ردّا على ذلك.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "مورغان أورتاغوس" في بيان إن قرار الإغلاق يأتي "لحماية الملكية الفكرية والمعلومات الخاصة للأمريكيين"، وأضافت أن واشنطن لن تتسامح مع انتهاكات الصين لسيادة الولايات المتحدة أو ترويع الشعب الأمريكي.الجدير بالذكر أنَّ البعثة الدبلوماسية الصينية في هيوستن هي أول قنصلية صينية يتم إنشاؤها بعد أن أقامت الدولتان علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1979.