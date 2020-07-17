59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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اقترب عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من 60 حالة نتيجة لتوالي الإصابات الجديدة في محيط العاصمة ومدينة "كوانغ جو".وصرح مركز التعامل مع الأوبئة بأن عدد حالات الإصابة الجديدة قد بلغ 59 حالة خلال يوم أمس، ليبلغ إجمالي العدد المتراكم 13 ألفا و938 حالة.واستمرت حالات الإصابة الجديدة في مكاتب العمل في منطقة "كانغ نام" ومرافق الرعاية والكنائس في العاصمة سيول في الوقت الذي شهدت وحدة عسكرية في مدينة "بوتشون" بمقاطعة كيونغ كي إصابات جديدة مما زاد من القلق بشأن انتشار الإصابات الإقليمية، إلى جانب زيادة عدد المصابين الوافدين من الخارج.ورغم أن عدد الإصابات الجديدة أمس قد انخفض قليلا بالمقارنة مع أول من أمس الذي بلغ فيه العدد 63 حالة، إلا أن معدل عدد الإصابات الجديدة ظل عند مستوى 60 حالة خلال يومين على التوالي.ومن بين الإصابات الجديدة: 39 إصابة محلية، وهو ما يعد تقريبا ضعف عدد الإصابات الواردة من الخارج الذي بلغ 20 إصابة.وكان عدد الإصابات المحلية أمس هو الأعلى منذ 18 يوما، أي منذ يوم الخامس من هذا الشهر عندما بلغ 43 حالة.من ناحية أخرى، ظل عدد الوفيات كما هو، حيث يبلغ 297 حالة وفاة.