وزير الدفاع الأمريكي لم يقترح تخفيض عدد الجنود الأمريكيين في كوريا

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صرح نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" نقلا عن تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي بأن اقتراح تخفيض عدد الجنود الأمريكيين في كوريا الجنوبية لم يتم تقديمه إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".جاء ذلك ردا على سؤال حول شائعة تخفيض عدد القوات، في جلسة للجنة الشؤون الدبلوماسية في مجلس الشيوخ الأمريكي عقدت اليوم، حيث نفى نائب الوزير الأمريكي ذلك بشكل قاطع.ونقلا عن تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي أكد نائب وزير الخارجية على عدم التقدم بالاقتراح إلى الرئيس الأمريكي.تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" قد قال في اليوم السابق إنه لم يصدر أمرا بسحب القوات الأمريكية من شبه الجزيرة الكورية.كما أوضح نائب وزير الخارجية عدم تقديم الاقتراح إلى الرئيس ترامب مما يعني أنه ينفي ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنه تم إبلاغ البيت الأبيض بخيار تخفيض عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.وخلال نفس الجلسة، تطرق نائب وزير الخارجية الأمريكي إلى مسألة التفاوض حول تقاسم تكاليف الدفاع المشترك بين سيول وواشنطن، حيث قال إنها من أهم المسائل بين البلدين الحليفين. وأشار إلى ضرورة إجراء مناقشة استراتيجية لبناء أرضية مستدامة للتحالف خلال الـ75 عاما القادمة.