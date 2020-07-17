توقعات بتعديل وزاري كوري قبل شهر سبتمبر

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توقع بعض المحللين أن يتم إجراء تعديلات وزارية تشمل بعض مساعدي الرئيس في غضون الأسبوع القادم، استعدادا للفترة المتبقية في ولاية الرئيس "مون جيه إين".ويرى الخبراء أنه في الوقت الذي يتدهور فيه الرأي العام نتيجة للمخالفات التي ارتكبها عدد من الشخصيات التابعة للمعسكر الحاكم، والاضطرابات الأخيرة في سوق العقارات، فقد يحاول مكتب الرئاسة تجديد المناخ من خلال إجراء تعديلات في مكتب الرئاسة ومجلس الوزراء.وفي هذا السياق، من المتوقع أن يتم إجراء التعديلات الوزارية قبل افتتاح أول جلسة في الدورة البرلمانية الحادية والعشرين في الأول من سبتمبر القادم.كما يتوقع ألا يكون حجم التعديلات الوزارية كبيرا، بحيث يتم الإبقاء على عدد من الوزراء الذين بدؤوا أعمالهم منذ إطلاق الحكومة الحالية، مثل وزير الصحة والرفاهية "بارك نونغ هو"، ووزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا".ومن بين الوزراء المنتظر تغييرهم وزير الدفاع "جونغ كيونغ دو"، حيث يرى بعض المراقبين أنه سيتم تعيين قائد من القوات البرية لهذا المنصب في هذه المرة بعد تعيين "سونغ يونغ مو" من القوات البحرية، و"جونغ كيونغ دو" من القوات الجوية، خلال فترة الحكومة الحالية.