نواب الحزب الديمقراطي الحاكم يصوتون ضد اقتراح عزل وزيرة العدل

Photo : YONHAP News

صوت البرلمان الذي تسيطر عليه أغلبية من الحزب الديمقراطي الحاكم ضد اقتراح عزل وزيرة العدل "تشو مي إيه".ومع حضور جميع النواب البرلمانيين البالغ عددهم 300 عضو، باستثناء ثمانية أعضاء، في الاقتراع السري الذي جرى أمس الخميس، صوت 179 نائبا ضد الاقتراح، بينما صوت 109 نواب لصالحه، وامتنع أربعة نواب عن التصويت.وكانت النتيجة متوقعة إلى حد كبير بالنظر إلى أن الحزب الديمقراطي الحاكم يحظى بأغلبية كبيرة في البرلمان.ويمكن عزل أحد الوزراء إذا تم تقديم اقتراح العزل من قبل ثلث نواب البرلمان، ويجب أن يصوت لصالح القرار أكثر من نصف عدد النواب.وقد تم تقديم الاقتراح بقيادة نواب حزب المستقبل المتحد، المعارض الرئيسي، يوم الاثنين الماضي، وسط الصراع بين الوزيرة والمدعي العام "يون صوك يول" حول إصلاح النيابة.ويعد هذا أول تصويت على اقتراح بعزل مسؤول حكومي رفيع المستوى بخلاف الرئيس منذ عام 1999، عندما تم التصويت ضد المدعي العام آنذاك "كيم تيه جونغ".