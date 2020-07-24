وزيرة الأراضي تعتذر عن أزمة ارتفاع أسعار المنازل

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أصدرت وزيرة الأراضي "كيم هيون مي" اعتذارا نادرا بشأن ارتفاع أسعار المنازل.وفي حديثها في جلسة استجواب يوم الخميس، قالت "كيم" إنها تتقدم بالاعتذار للشباب والعديد من المشاركين في سوق العقارات الذين يشعرون بالقلق من ارتفاع أسعار المنازل.وردّا على سؤال انتقادي عما إذا كانت ستتنحى من منصبها تحملا للمسؤولية عن عدم وجود نتائج ملموسة بعد اتخاذ سلسلة من السياسات، قالت الوزيرة إنها ليست حريصة على منصبها ولا تطمع فيه.لكنها دافعت عن بعض مبادراتها، ردّا على مناقشة من النائب المعارض عن حزب المستقبل المتحد "يون يونغ صوك"، الذي قال إن الكثيرين يقولون إنه كان بإمكانهم بسهولة كسب مئات الملايين من الوون إذا لم يستمعوا إلى "كيم".وقالت "كيم" إن هذه المخاوف تجعل من الضروري استكمال السياسات العقارية بشكل قانوني ومؤسسي، حتى يمكن استرداد أرباح المضاربات العقارية.