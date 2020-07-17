واشنطن تقول إنه يجب على كوريا الشمالية العودة إلى المشاركة الدبلوماسية

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كرر مسؤول أمريكي رفيع المستوى دعوة كوريا الشمالية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والعودة إلى المشاركة الدبلوماسية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس في بيان صحفي إن مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "ديفيد ستيلويل" قد وجَّه الدعوة خلال مؤتمر عبر الفيديو يوم الاثنين الماضي، مع كبار المسؤولين في الدول الأعضاء في قمة شرق آسيا.وشجع "ستيلويل" دول شرق آسيا على معالجة "التحديات الأمنية الإقليمية الملحة"، التي تشمل فرض بكين لقانون الأمن القومي في هونغ كونغ، وأزمة مسلمي الروهينغا، وتصاعد العنف في ولاية راخين في ميانمار، والقضية الكورية الشمالية.وقال المسؤول الأمريكي إنه يجب على كوريا الشمالية أن تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي، وأن تعود إلى المشاركة الدبلوماسية.وقالت الوزارة إن مساعد وزير الخارجية أعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة تجاه منطقة المحيطين الهادئ والهندي، ودعمها للسيادة والنظام الدولي القائم على القانون.