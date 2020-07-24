الاتحاد الكوري لنقابات العمال يصوت ضد صفقة عمل رئيسية

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صوت أكبر اتحاد لنقابات العمال في كوريا الجنوبية أمس الخميس ضد الاتفاق العمالي الرئيسي الذي وضعته الحكومة والشركات ودوائر العمل، للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.وقال الاتحاد الكوري لنقابات العمل إن حوالي 1300 من ممثليه البالغ عددهم 1479 قد شاركوا في التصويت عبر الإنترنت، واختارت الأغلبية التصويت ضد الاتفاق الرئيسي.وتركز اتفاقية العمل المذكورة على دعم الوظائف وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات، وهي نتيجة 40 يوما من المحادثات الثلاثية التي ضمت ممثلين عن الحكومة والعمال وإدارة الشركات.وكان "كيم ميونغ هوان" رئيس الاتحاد الكوري لنقابات العمال من بين أول المقترحين لعقد المحادثات الثلاثية، ثم عارض أعضاء الاتحاد توقيع الاتفاق ومشاركة "كيم" في الحدث المقام في تلك المناسبة.وقال "كيم" في وقت سابق إنه سيستقيل من منصبه إذا لم تتم الموافقة على الاتفاقية.