سفير روسيا لدى بيونغ يانغ يستبعد عقد قمة أخرى مع واشنطن قبل نوفمبر

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قال السفير الروسي في بيونغ يانغ يوم الأربعاء الماضي إنه من غير المرجح أن يتم عقد اجتماع بين قائديْ كوريا الشمالية والولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.وأدلى السفير "ألكسندر ماتسيغورا" بهذا التوقع خلال مقابلة مع وكالة إعلامية روسية على الإنترنت، حيث قال إنه متيقن تقريبا من أن اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية لن توافق على مغادرة الزعيم "كيم جونغ أون" للبلاد، بسبب تفشي وباء كورونا عالميّا، لوجود الكثير من المخاطر على حياته وصحته.وقال المبعوث الروسي إن بيونغ يانغ تدرك أنه بغض النظر عمن يتولى السلطة في الولايات المتحدة، فإن السياسات الأمريكية الخارجية بشأن القضايا الرئيسية ستظل كما هي.وأضاف أنه قد يفترض المرء أن كوريا الشمالية تريد استمرار "دونالد ترامب" في منصبه، بدلا من فوز منافسه "جو بايدن"، ولكن هذا فقط لأن الزعيم الكوري الشمالي أقام علاقات جيدة مع الرئيس الحالي، وليس لأسباب أخرى.