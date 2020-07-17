300 كوري في العراق يعودون للبلاد على متن طائرتين عسكريتين

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عادت اليوم الجمعة طائرتان عسكريتان إلى كوريا بعد إجلاء حوالي 300 من الرعايا الكوريين الذين كانوا يعملون في مواقع الإنشاءات في العراق.وكانت الحكومة الكورية قد أرسلت صباح أمس الخميس طائرتي التزويد بالوقود من طراز "كي سي-330" لإعادة هؤلاء الكوريين من العراق، بعد أن أصبح في حالة تأهب بسبب الوتيرة السريعة لانتشار فيروس كورونا هناك.وفور وصولهم إلى مطار إنتشون الدولي خضعوا لعمليات تشخيص الإصابة بالفيروس، وسوف يتم نقل المصابين إلى المستشفيات ومراكز العلاج، فيما سيخضع غير المصابين للحجر الصحي الانعزالي لمدة أسبوعين في منشآت مؤقتة حتى السابع من شهر أغسطس القادم.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام طائرات عسكرية من طراز "كي سي -330" منذ نشرها في العام الماضي لإجلاء المواطنين الكوريين المقيمين في الخارج.الجدير بالذكر أن الطائرة "كي سي - 330" يصل طولها إلى 58.8 متر، وعرضها إلى 60.3 متر، وارتفاعها إلى 17.4 متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 0,86 ماخ في الساعة، ويمكنها الطيران على ارتفاع 12 ألفا و600 متر، ونقل 300 شخص و47 طنا من الشحنات في آن واحد.