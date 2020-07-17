إلقاء القبض على شخصية محورية في حادث غرق العبارة سيوال في نيويورك

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تم إلقاء القبض على "يو هيوك كي" الابن الثاني لأسرة "يو بيونغ أون" الراحل، والذي يعتبره المحققون الكوريون شخصية محورية في حادث غرق العبارة سيوال عام 2014.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الخميس عن بيان أصدرته وزارة العدل الأمريكية، أنه تم إلقاء القبض عليه بعد اقتحام بيته يوم الأربعاء الماضي في منطقة "ويست تشيستر" بولاية نيويورك الأمريكية.وقالت وزارة العدل الأمريكية إن شرطة نيويورك ألقت القبض على "يو" بناء على طلب تسليم قدمته كوريا الجنوبية للولايات المتحدة.وكانت النيابة العامة الكورية قد وجهت له تهمة استنزاف 169 مليون دولار من الكنيسة وشركة "تشونغ هيه جين" للملاحة البحرية التي كان أعضاء عائلة "يو" يديرنها، وقال المدعون إن ذلك المبلغ كان يمكن إنفاقه على سلامة العبارة "سيوال".الجدير بالذكر أن العبارة "سيوال" التي كانت تديرها شركة "تشونغ هيه جين"، تعرضت للغرق في أثناء سيرها من ميناء "إينتشون" إلى جزيرة "جيجو" يوم السادس عشر من شهر أبريل عام 2014، مما أسفر عن مصرع وفقدان أكثر من 300 راكب كانوا على متنها، معظمهم من طلاب إحدى المدارس الثانوية.