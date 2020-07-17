الرئيس مون يعلن عن نجاح كوريا في تطوير صاروخ باليستي

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أعلن الرئيس "مون جيه إين" عن نجاح كوريا الجنوبية في تطوير نوع جديد من الصواريخ الباليستية، وذلك في أثناء زيارته لمعهد العلوم الدفاعية، أمس الخميس.وبعد انتهاء جولة تفقدية في المعهد، هنأ الرئيس "مون" المعهد على نجاحه في تطوير صاروخ باليستي يحمل رؤوسا حربية بوزن يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم، دون ذكر تفاصيل عن الصاروخ.الجدير بالذكر أن معهد العلوم الدفاعية الكوري قد قام بتطوير الصاروخ "هيون مو -4" الذي يصل مداه الأقصى إلى 800 كيلومتر ويحمل رأسا بوزن 2000 كيلوغرام.وجاء تطوير هذا الصاروخ بعد أن تم إجراء تعديل على الخطوط التوجيهية الثنائية للصواريخ بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة الكورية الأمريكية عام 2017، والتي تم بموجبها رفع الحد الأقصى المسموح به لوزن رؤوس الصواريخ الكورية الجنوبية.كما قدم الرئيس "مون" تهانيه على نجاح المعهد في تطوير رادار مصفوف نشط ممسوح إلكترونيا متعدد الوظائف وعالي الأداء، وهو أكثر المعدات أهمية لمشروع تطوير الجيل القادم من المقاتلات الكورية.