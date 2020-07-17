بيل غيتس يعرب عن أمله في تعزيز التعاون مع كوريا لمكافحة كورونا

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بعث "بيل غيتس" المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت"، برسالة إلى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" للتعبير عن أمله في العمل معا في الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا.وقال المتحدث باسم الرئاسة الكورية "يون جيه كوان" فى مؤتمر صحفى عقده أمس الأحد إن "غيتس" بعث برسالة الى الرئيس "مون" يوم الاثنين الماضى، أشاد فيها بقيادة "مون" وطريقة تعامل كوريا الجنوبية مع أزمة انتشار فيروس كورونا، كما أعرب عن أمله في أن تعزز الحكومة الكورية ومؤسسة "بيل آند ميليندا غيتس" التعاون فيما بينهما في هذا الصدد. وأشار "غيتس" في رسالته إلى أن كوريا الجنوبية تتقدم ليس فقط في إجراءات الحجر الصحي ضد فيروس كورونا، ولكن أيضا في تطوير اللقاحات المضادة له.وقال إنه إذا نجحت شركة "إس كيه بايو ساينس" الكورية المطورة للقاحات، في تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، فقد تنتج حوالي 200 مليون عبوة منه سنويا بدءا من يونيو من العام القادم. ويذكر أن هذه الشركة الكورية قد حصلت على تمويل بحثي من مؤسسة "غيتس" بقيمة 3,6 مليون دولار لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا. وبالإضافة إلى ذلك، تعهد "غيتس" بتوسيع استثمارات مؤسسته في "رايت فاند" وهي وكالة غير حكومية أنشأتها في عام 2018 مع وزارة الصحة في كوريا الجنوبية لمساعدة البلدان النامية على حل مشاكل الصحة العامة.