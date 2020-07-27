انخفاض إنتاج السيارات في كوريا إلى أقل مستوياته منذ 11 عاما

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انخفض حجم إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوى له منذ أحد عشر عاما، في النصف الأول من هذا العام، بسبب التداعيات الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا-19.ووفقا لتقرير صادر عن جمعية مصنعي السيارات الكورية أمس الأحد، وصل حجم الإنتاج الكوري من السيارات إلى مليون و627 ألف وحدة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بانخفاض نسبته 19,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويعتبر هذا الرقم هو الأقل منذ النصف الأول من عام 2009 عندما أنتجت كوريا ما يقرب من مليون و53 ألف وحدة.ووصل حجم مبيعات السيارات المحلية في كوريا إلى أكثر من 802 ألف وحدة في النصف الأول من هذا العام، وهو الرقم الأكبر من نوعه منذ عام 2016، في حين انخفضت صادرات السيارات بنسبة 33,4%، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ عام 2002.