توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة على المناطق الجنوبية اليوم الاثنين

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من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الموسمية الغزيرة على بعض أجزاء من كوريا الجنوبية، خاصة في المناطق الجنوبية، اليوم الاثنين.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن يبلغ معدل هطول الأمطار على المناطق الشرقية من مقاطعة كانغ وان والعاصمة سيول ومقاطعة كيونغ كي وبعض المقاطعات الأخرى، حوالي 40 ملليمترا.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن أمطارا غزيرة سيصل معدلها إلى 200 ملليمتر ستهطل على المناطق الجنوبية ومقاطعة شمال "تشونغ تشنغ" يومي الاثنين والثلاثاء.وحذرت الهيئة من الرياح الشديدة والبرق في معظم أجزاء البلاد في أثناء هطول الأمطار.وفي هذا السياق، عقدت وزارة الداخلية والسلامة اجتماعا طارئا صباح أمس الأحد لتقييم الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي على المنطقة الجنوبية وللتحقق من الاستعدادات والتدابير اللازمة في مواجهة المزيد من الأمطار المتوقعة يوميْ الاثنين والثلاثاء.