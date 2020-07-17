سيول تقول إن تقرير بيونغ يانغ عن الهارب الشمالي قد يكون صحيحا

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ينظر الجيش الكوري الجنوبي في التقارير التي أفادت بأن هاربا كوريا شماليا قد تسلل مؤخرا عائدا إلى الشمال عبر بلدة كيسونغ، حيث إن هناك احتمالا كبيرا بأن تكون ادعاءات بيونغ يانغ صحيحة.وقد أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس الأحد بأن أحد المنشقين الكوريين الشماليين الذين يشتبه في إصابتهم بأعراض فيروس كورونا قد اجتاز خط الحدود العسكرية للعودة إلى الشمال. وقالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في سيول أمس إن الجيش الكوري الجنوبي قد حدد بعض الأشخاص المحتملين ويتحقق حاليا من التفاصيل بالتعاون الوثيق مع الوكالات ذات الصلة، بما في ذلك مسار وتاريخ التسلل المزعوم. ولم تصدر السلطات أي تعليق حتى الآن حول ما إذا كان ذلك الشخص يعاني من أعراض فيروس كورونا كما ادعت بيونغ يانغ، أم لا.كما يبحث الجيش في إمكانية قيام ذلك الشخص بتفتيش مناطق في جزيرة كانغ هوا في منطقة إنتشون قبل عبور الحدود إلى الشمال.ويدرس الجيش احتمال أن يكون ذلك المنشق رجلا يبلغ من العمر 24 عاما كان قد فر إلى الجنوب في عام 2017.