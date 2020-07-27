ترامب يصف التحالف مع كوريا بأنه حيوي للسلام والاستقرار في آسيا وفي العالم

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أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن تحالف الحديدي لبلاده مع كوريا الجنوبية هو أمر حيويٌّ من أجل السلام والاستقرار في آسيا وفي كل العالم.وقال البيت الأبيض أمس الأحد إن "ترامب" أدلى بهذا التصريح في إعلان بمناسبة يوم الهدنة الوطني للمحاربين الكوريين، والذي يتم الاحتفال به في يوم الـ27 من شهر يوليو من كل عام.وفي إعلان هذا العام، قال "ترامب" إن كوريا الجنوبية، التي دُمرت في أعقاب الحرب، هي واحدة من أكثر الديمقراطيات حيوية وديناميكية وازدهارا اقتصاديا في العالم، كما أنها واحدة من أقوى حلفاء الولايات المتحدة. وأضاف أن أفراد القوات المسلحة الأمريكيين لا يزالون يخدمون بفخر جنبا إلى جنب مع نظرائهم من العسكريين الكوريين.وأشار أيضا إلى أن هذا التحالف الحديدي، الذي تم تشكيله في الحرب وعززه السعي المشترك نحو الحرية وعلاقات الصداقة العميقة، هو أمر حيوي للسلام والاستقرار في كل من آسيا والعالم.ولم يتضمن الإعلان هذا العام رسالة محددة تجاه كوريا الشمالية على عكس الإعلانات المماثلة التي صدرت في العامين الماضيين.