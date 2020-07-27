كوريا الجنوبية تدرس فرض رسوم على الأجانب مقابل علاج فيروس كورونا

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تبحث حكومة كوريا الجنوبية في بعض الطرق الهادفة إلى فرض رسوم على علاج مرضى فيروس كورونا من الأجانب، وسط الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بين الوافدين الأجانب إلى كوريا.وكشف رئيس الوزراء الكوري "جونغ سيه كيون" عن هذه الخطة أمس الأحد خلال اجتماع الحكومة في سيول لبحص تطورات انتشار فيروس كورونا.وقال "جونغ" إن الحكومة ستطلب من المرضى الأجانب دفع جزء أو كل تكاليف علاجهم، مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص العلاقات الدبلوماسية.وكلف رئيس الوزراء وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالسعي إلى إجراء مراجعة سريعة للقوانين ذات الصلة بالوقاية من الأمراض المعدية.ويذكر أن القانون الحالي ينص على أن الرعاية في المستشفى وتكاليف علاج مرضى الأوبئة تتم تغطيتها بواسطة الحكومة بغض النظر عن الجنسية.