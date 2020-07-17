أمطار غزيرة تضرب المنطقة الجنوبية اليوم الاثنين

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من المتوقع هطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، بدءا من جزيرة جيجو.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تسقط أمطار بمعدل يصل إلى 200 ملليمتر على مقاطعة شمال "تشونغ تشنغ" والمناطق الجنوبية، وبمعدل يزيد عن 150 ملليمترا على المناطق الجبلية في جزيرة جيجو.وأضاف تقرير هيئة الأرصاد الجوية أنه من المحتمل أن تضرب الأمطار الغزيرة جزيرة جيجو والمناطق الجنوبية بعد ظهر اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن تستقبل مقاطعتا "كانغ وان" وجنوب "تشونغ تشنغ" ما بين 30 إلى 80 ملليمترا، في حين ستهطل أمطار على منطقة العاصمة سيول والأجزاء الغربية من مقاطعة "كانغ وان" بمعدل يتراوح بين 10 و40 ملليمترا.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الأمطار الموسمية سوف تستمر حتى يوم الخميس في أجزاء كثيرة من البلاد، ودعت إلى التزام الحذر من الرياح القوية والبرق في أثناء هطول الأمطار.