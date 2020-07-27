كوريا الجنوبية تسجل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى مستوى أقل من 30، نتيجة لانخفاض عدد حالات الإصابات المحلية والحالات القادمة من الخارج.وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إنه تم اكتشاف 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الأحد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات المتراكم إلى 14 ألفا و175.وكان عد الإصابات التي تم الإعلان عنها في اليوم الأسبق قد بلغ 58 حالة، بعد أن كان قد ارتفاع إلى 116 قبلها بيوم، وذلك نتيجة للعدوى الجماعية بين مجموعة من المواطنين الكوريين القادمين من كل من العراق وروسيا. وكانت آخر مرة قد تجاوز فيها عدد الإصابات الجديدة ذلك المستوى في 31 مارس، عندما تم الإبلاغ عن 125 حالة.ومن بين الحالات الجديدة: كانت هناك 16 حالة إصابة لدى الوافدين من الخارج، بانخفاض 86 مقارنة بيوم السبت، وبانخفاض 46 مقارنة بيوم الأحد. ومع ذلك، ظلت مستويات الإصابة المحلية أكثر من 10 لليوم الثاني والثلاثين على التوالي، حتى يوم أمس، حيث انخفض عدد الإصابات المحلية إلى أقل من 10 لأول مرة، ليصل إلى 8 حالات، كلها في منطقة سيول الكبرى، بما في ذلك ست حالات في العاصمة نفسها. ومن ناحية أخرى، توفي شخص آخر نتيجة للإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحايا الإصابة بالفيروس في كوريا إلى 299.