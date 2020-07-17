ألمانيا ترفض اقتراح ترامب لضم كوريا وروسيا إلى مجموعة السبع

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أعربت ألمانيا عن معارضتها لفكرة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لإعادة تشكيل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى من خلال ضم كوريا الجنوبية وروسيا إلى عضويتها.وقال وزير الخارجية الألمانى "هايكو ماس" في حديث لصحيفة "راينيش بوست" الألمانية أمس الأحد إن بلاده ترفض اقتراح "ترامب"، مشيرا إلى أن مجموعة السبع ومجموعة العشرين تمثلان منصتين للعمل منسقتين بطريقة عقلانية.وأضاف الوزير الألماني "ماس" إنه ليس هناك حاجة إلى تكوين مجموعة الدول الإحدى عشرة أو مجموعة الدول الاثنتي عشرة.وأكد أنه لا يرى أي إمكانية لدعوة روسيا إلى المجموعة الموسعة طالما لم يتم حل قضبة القرم والأزمة الأوكرانية.ووصف الوزير "ماس" العلاقات مع روسيا بأنها "صعبة فى الوقت الحالي"، لكنه أضاف أننا نعرف مع ذلك إلى أننا بحاجة إلى روسيا لحل الأزمات التى تمر بها كل من سوريا وليبيا وأوكرانيا.