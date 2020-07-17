عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا يقل مرة أخرى عن 30

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انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية عن 30 حالة مرة أخرى، بعد أن كان قد تجاوز 100 حالة في أواخر الأسبوع الماضي.ويرجع السبب في انخفاض عدد الإصابات الجديدة إلى تراجع عدد الإصابات الجديدة محلية المصدر وعدم تأثير العدوى الجماعية لدى أعضاء طاقم سفينة روسية ترسو حاليا في ميناء بوسان والعمال الكوريين العائدين من العراق، على انتشار الفيروس في البلاد.وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 25 حالة، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 14 ألفا و175 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة: 9 حالات محلية المصدر، و16 حالة لدى الوافدين من الخارج.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 299 حالة وفاة حتى الآن.