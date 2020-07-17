سيول وواشنطن تجريان تدريبات عسكرية مشتركة في أغسطس

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على إجراء تدريباتهما العسكرية المشتركة في منتصف شهر أغسطس القادم، كما هو مقرر، ولكن على نطاق مصغر.وسوف تركز التدريبات على اختبار قدرة القوات الكورية على ممارسة قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب بعد نقل القيادة من القوات الأمريكية إلى القوات الكورية، ومدى القدرة على نشر قوات أمريكية إضافية في شبه الجزيرة الكورية في حالات الطوارئ وتوزيعها على مناطق المعارك في أسرع وقت ممكن.وصرح مصدر في الحكومة الكورية بأن سيول وواشنطن قررتا إجراء التدريبات المشتركة في اجتماع عُقد بعد المحادثات الهاتفية التي جرت بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي يوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري.وأضاف المصدر أن التدريبات المرتقبة ستركز أيضا على اختبار وضعية الدفاع المشترك وتعزيزها.وجاء القرار بتصغير حجم التدريبات بسبب جائحة كورونا التي تعرقل إرسال عدد كبير من القوات الأمريكية إلى كوريا الجنوبية للمشاركة فيها.الجدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الجنود الأمريكيين في كوريا الجنوبية قد تجاوز 100 حالة، منها حوالى 90 حالة تم تأكيدها بعد وصولهم إلى كوريا الجنوبية قادمين من الولايات المتحدة.ومن المتوقع أن يستكمل الجانبان إجراءات نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من القوات الأمريكية إلى القوات الكورية قبل انتهاء فترة رئاسة الرئيس الكوري "مون جيه إين".