انخفاض معدلات تأييد الرئيس مون جيه إين للأسبوع التاسع على التوالي

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شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" انخفاضا للأسبوع التاسع على التوالي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 2516 من المواطنين البالغين خلال الفترة من يوم العشرين وحتى الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 44.4%، بانخفاض نسبته 0.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات معارضة الرئيس "مون" فبلغت 52.2% ، بزيادة نسبتها 1.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبهذا بلغ الفرق بين نسبة التأييد والمعارضة 7.8%، بعد أن كان 6.2% في الأسبوع الأسبق.وتجدر الإشارة إلى أن معدلات تأييد الرئيس "مون" شهدت انخفاضا لدى الناس في العشرينيات والستينيات من العمر بـ6.9% و5.8% على التوالي، فيما ارتفعت بنسبة 9% لدى الناس في الثلاثينيات من العمر.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 37.5%، بزيادة 2.2%، وتلاه حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي بـ31.7%، بزيادة 0.7%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.