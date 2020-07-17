رئيس الوزراء الكوري يقول إن السلام هو أفضل جائزة لقدامى المحاربين

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قال رئيس الوزراء الكوري "جونغ سيه كيون" إن تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية سيكون أفضل جائزة يمكن أن نقدمها مقابل تضحية وتفاني جنود قوات الأمم المتحدة.جاء ذلك في كلمة ألقاها "جونغ" في احتفال أقيم اليوم الاثنين في سيول بمناسبة الذكرى السنوية على مشاركة قوات الأمم المتحدة في الحرب الأهلية الكورية التي اندلعت في عام 1950، حيث أكد أيضا على وفاء الحكومة الكورية بمسؤولياتها عن تحقيق الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية تكريما لقدامى جنود قوات الأمم المتحدة الذين شاركوا في الحرب الكورية.وأضاف أن باب السلام في شبه الجزيرة الكورية لم يتم فتحه رغم التضحيات التي قدمها جنود قوات الأمم المتحدة والجهود التي بذلتها الحكومة الكورية، مؤكدا على أن حكومة سيول ستستمر في البحث عن طريق جديد يؤدى إلى السلام.كما أكد رئيس الوزراء "جونغ" أن تضحيات وتفاني جنود قوات الأمم المتحدة قامت بدور كبير في بناء أسس ثابتة للحرية والسلام والازدهار الذي تتمتع به كوريا الجنوبية حاليا.