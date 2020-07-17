الجيش يقول إن الهارب الشمالي تسلل من جزيرة كانغ هوا الجنوبية

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من المعتقد أن الهارب الكوري الشمالي الذي تسلل عائدا مرة أخرى إلى كوريا الشمالية مؤخرا، قد بدأ رحلة الهروب من كوريا الجنوبية في جزيرة "كانغ هوا" الواقعة في شمال غرب مدينة "إنتشون".وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إنه تم العثور على حقيبة في تلك الجزيرة يعتقد أنها تخص الشاب الكوري الشمالي المعروف باسم "كيم".وتعتقد السلطات العسكرية في سيول أن هذا الشاب تسلل عائدا إلى الشمال من خلال مصرف يقع تحت أسوار من الأسلاك الشائكة على طول الحدود قبل أن يسبح باتجاه الشمال.ومن جانبها قالت سلطات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية إن الشاب الكوري الشمالي لم يثبت أنه مصاب بفيروس كورونا، وأنه لم يتم تصنيفه على أنه كان على اتصال وثيق مع مريض مؤكد.وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية قد أفادت أمس الأحد بأن أحد المنشقين الكوريين الشماليين الذين يشتبه في إصابتهم بأعراض فيروس كورونا قد اجتاز خط الحدود العسكرية عائدا إلى الشمال.