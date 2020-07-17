لجنة وزارة العدل توصي بتقليل صلاحيات المدعي العام

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وسط الصراع المستمر على السلطة بين وزيرة العدل "تشو مي-إيه" والمدعي العام "يون صوك-يول"، قدمت لجنة الإصلاح الداخلية التابعة لوزارة العدل مجموعة من التوصيات بشأن إصلاح النيابة العامة.وحثت اللجنة في إعلانها المنشور أمس الاثنين على إلغاء حق المدعي العام في قيادة التحقيقات. كما نصحت النيابةَ العامةَ بتعيين شخص خارجي رئيسًا لها، من بين "الشخصيات البارزة من خلفيات متنوعة"، بما في ذلك القضاة والمحامون والنساء.وأضافت اللجنة أنه يجب مراجعة القوانين بطريقة تحقق نظامًا عمليًّا من الضوابط والتوازنات بين الوزارة والنيابة، وكذلك بين النيابة نفسها.وقالت اللجنة التي وصفت السلطات الممنوحة للمدعي العام في ظل النظام الحالي بأنها "مفرطة" مقارنة بالدول الأخرى، إن الحق في إجراءات التحقيقات المباشرة يجب تسليمه إلى كبار المدعين الآخرين.لكن بعض كبار المدعين انتقدوا التوصيات، قائلين إنها تدعو فعليًّا إلى إلغاء وظيفة المدعي العام واستبدالها بوظيفة وزير العدل.