المرشح لمنصب مدير وكالة الاستخبارات الوطنية يعرب عن أسفه تجاه انتقادات كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أعرب المرشح لمنصب مدير وكالة الاستخبارات الوطنية عن أسفه إزاء قيام كوريا الشمالية بإلقاء اللوم على كوريا الجنوبية في مسألة تعثر العلاقات بين الكوريتين.وقال "بارك جي-وون" في جلسة تأكيد تعيينه أمام البرلمان أمس الاثنين إن التبادل والتعاون بين الكوريتين أمر مطلوب، لكن سيول تواجه معضلة في السعي إليه أثناء محاولتها لحل العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية.وأعرب عن أمله في أن يؤدي تحسن العلاقات بين الجنوب والشمال إلى إحداث أثر إيجابي على العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ. لكنه قال إنه من المؤسف أن كوريا الشمالية تنتقد سيول علنًا ولا تستجيب لدعواتها إلى التعاون، بما في ذلك التعاون بشأن فيروس كورونا المستجد.وقال المرشح أيضًا إنه إذا تولى منصب مدير جهاز الاستخبارات الوطنية، فإنه سيضمن عدم انجرار سيول خلف رغبات الولايات المتحدة، ولكنها أيضًا لن تتجاهل دعوات حليفها.وأشار "بارك" إلى أن السعي النشط للتبادل والتعاون بين الكوريتين خارج نطاق عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة سيكون أمرًا جيِّدًا.