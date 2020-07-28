قائد قوات الأمم المتحدة يبرز ضرورة الالتزام بالهدنة

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شدد قائد قوات الأمم المتحدة "روبرت أبرامز" على ضرورة الالتزام بالهدنة، حتى يتحقق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وأدلى قائد القوات الأمريكية في الولايات المتحدة الجنرال "روبرت أبرامز"، الذي يتولى أيضًا منصب رئيس لقيادة الأمم المتحدة، بهذا التصريح أمس الاثنين في أثناء الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لتوقيع اتفاق الهدنة التي أوقفت الحرب الكورية بوقف إطلاق النار، وليس بمعاهدة سلام.في حديثه في بيت الحرية على الجانب الجنوبي من قرية الهدنة بانمونجيوم، أشار "أبرامز" إلى أنه لا شيء يسهم في سلامة كوريا الجنوبية أكثر من إرادة المجتمع الدولي لتنفيذ الهدنة، مضيفًا أن ذلك لم يتغير على مدى السنوات الـ67 الماضية.كما أكد مجددًا إرادة القيادة الأمريكية لتحقيق هدف السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وقام القائد الأمريكي بتقييم الشكوك المتزايدة المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، على النقيض من مزاج "التفاؤل الحذر" الذي كان سائدًا في مثل هذا اليوم من العام الماضي، بسبب انعقاد القمة بين الكوريتين والقمة الافتتاحية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة.