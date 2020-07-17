كيم جونغ-أون: الردع النووي سيضمن الأمن الوطني للأبد

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نقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون" قوله إنه لن تكون هناك حرب أخرى، لأن الردع النووي سيضمن للبلاد بشكل دائم أمنها القومي ومستقبلها.وقالت الوكالة اليوم الثلاثاء إن "كيم" أدلى بهذا التصريح أمس الاثنين، في خطاب ألقاه خلال مؤتمر للمحاربين القدامى احتفالًا بالذكرى السابعة والستين لتوقيع اتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب الكورية.وشدد "كيم" على الطبيعة الدفاعية للبرنامج النووي لكوريا الشمالية، وقال إن البلاد طورت أسلحة نووية لتحصل على "القوة المطلقة" لتجنب أي صراع مسلح آخر.وقال "كيم" إن بلاده الآن قادرة على الدفاع عن نفسها في مواجهة أي شكل من أشكال الضغط الشديد والتهديدات العسكرية من "القوى الإمبريالية والعدائية"، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.وقد انتهت الحرب الكورية بتوقيع هدنة في 27 يوليو عام 1953، حيث تظل كوريا الجنوبية والشمالية في حالة حرب من الناحية الفنية. ويسمي الشمال تلك الحرب بحرب تحرير الوطن، ويعتبر توقيع الهدنة نصرًا له.