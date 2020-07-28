كوريا الشمالية تدعم جهود منتدى الآسيان الإقليمي لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية

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أعربت كوريا الشمالية عن دعمها لجهود السلام التي يبذلها المجتمع الدولي في شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والمفاوضات.ونشرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أمس الاثنين على صفحتها الرئيسية بيانًا رسميًّا يدعم المنتدى الإقليمي للآسيان بمناسبة الذكرى العشرين لعضوية البلاد في المنتدى.وقال "باك جونغ-هاك"، مدير الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، في البيان إن بيونغ يانغ تتخذ موقفًا داعمًا لتحقيق السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والمفاوضات.وأضاف أن أهداف منتدى الآسيان الإقليمي لتحقيق السلام والأمن في شبه الجزيرة من خلال تضخيم الثقة وتعزيز الحوار يتماشى تمامًا مع موقف كوريا الشمالية.ولا يعد بيان "باك" بيانًا رسميًّا صادرًا عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، ولكن يمكن اعتباره ممثلًا لموقف بلاده حيث تم نشره على الصفحة الرئيسية للوزارة.وتعتبر اجتماعات المنتدى الإقليمي من بين الفعاليات المتعددة الأطراف القليلة التي يحضرها مسؤولون كوريون شماليون. وقد حضر "ري هو-جون"، وهو دبلوماسي كوري شمالي في فيتنام، مؤتمرات الفيديو الأخيرة لاجتماعات كبار المسؤولين في منتدى الآسيان الإقليمي.