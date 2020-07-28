تأكيد إصابة مستشار ترامب للأمن القومي بعدوى كوفيد-19

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الاثنين إنه لم ير مستشاره للأمن القومي "روبرت أوبراين" مؤخرًا، حيث ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.وفي حديث مع الصحفيين قبل رحلته إلى شمال كارولينا، قال "ترامب" إنه لم ير "أوبراين" مؤخرًا، مضيفًا أنه سمع أنه يتم إجراء الاختبار له وسوف يتصل به بعد ذلك.وقال البيت الأبيض في بيان في وقت سابق أمس الاثنين إن نتيجة اختبار "أوبراين" كان إيجابيًّا، وأضاف البيان أنه كان يعاني من أعراض خفيفة وكان يخضع للعزلة الذاتية ويعمل من مكان آمن خارج البيت الأبيض.وأكد البيت الأبيض أنه لا يوجد خطر من تعرض الرئيس أو نائب الرئيس للعدوى، مضيفًا أن عمل مجلس الأمن القومي مستمر دون انقطاع.ويعد "أوبراين" هو أعلى مسؤول حكومي في الولايات المتحدة تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الوباء.