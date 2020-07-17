الأمم المتحدة تدعو إلى استئناف الحوار بين الكوريتين

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حثت الأمم المتحدة كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية على استئناف الحوار، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لتوقيع اتفاق الهدنة التي أنهت الحرب الكورية.ووفقًا لصوت أمريكا اليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة "إيري كانيكو" في بيان إن المنظمة الدولية تحث جميع الأطراف المعنية على النظر إلى ملايين الجنود والمدنيين الذين فقدوا أرواحهم خلال الحرب.وقال البيان إن الأمم المتحدة تواصل دعوتها إلى استئناف المحادثات بين الكوريتين التي تؤدي إلى قرارات تفضي إلى السلام والرخاء للجميع.وقال المتحدث إن الذكرى السبعين لبدء الحرب والذكرى السابعة والستين لتوقيع الهدنة يمكن أن تكون بمثابة فرصة للأطراف المعنية لتعزيز الجهود لاستئناف الحوار لتحقيق السلام المستدام بالإضافة إلى نزع السلاح النووي بشكل كامل ويمكن التحقق منه في شبه الجزيرة الكورية.غير أن المتحدث قال إن السلام الدائم في شبه الجزيرة ما زال "أفقًا بعيد المنال" الآن.